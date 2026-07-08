Alanya'da D-400 kara yolunda ilerleyen bir otomobil, aniden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında sürücünün soğukkanlı davranışı ve yoldan geçen ekiplerin hızlı müdahalesi, olası bir faciayı önledi.

Motor bölümünden dumanlar yükseldi

Yangın, bugün saat 16.30 sıralarında Dinek Mahallesi Yat Limanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 ADJ 395 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Orman ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri yönlendirilirken, tesadüfen olay yerinden geçen Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin tüm aracı sarması ve çevreye sıçraması önlendi.

İtfaiye kısa sürede söndürdü

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilin özellikle motor bölümünde ciddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre yangının teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.