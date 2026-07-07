Anamur Muz Üreticileri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı ve Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şenli ile bölgedeki üretici temsilcileri katıldı. Sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik kapsamlı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, ortak hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

İthal muzun etkisi masaya yatırıldı

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, geçen yıl ilki Alanya'da gerçekleştirilen istişare toplantısının bu yıl Anamur'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Göktepe, toplantıda özellikle ithal muz girişinin yerli üretici üzerindeki etkilerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade ederek, üreticilerin emeklerinin korunması için ortak politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Artan maliyetler üreticiyi zorluyor

Toplantının gündeminde yer alan en önemli başlıklardan birinin de hızla yükselen üretim maliyetleri olduğunu belirten Göktepe, gübre, enerji, işçilik, ambalaj ve nakliye giderlerindeki artışın üreticilerin kârlılığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Katılımcılar ayrıca ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların üretim planlamasını zorlaştırdığına dikkat çekerek, daha istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Hasatta standart hedefi

İstişare toplantısında, muz üretiminde kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla hasat süreçlerinde ortak kriterlerin uygulanması konusu da ele alındı. Üreticiler, kaliteli üretimin hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü artıracağı görüşünde birleşti.

"Üreticimizin emeğini koruyacağız"

Toplantının verimli geçtiğini belirten Tahir Göktepe, üreticilerin haklarını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticimizin emeğini koruyacak, muz sektörümüzü daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirecek ortak adımların atılması adına istişarelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bölge üreticilerinin ortak akılla hareket etmesi, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor."

Bölgesel iş birliği güçleniyor

Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye muz üretiminin büyük bölümünü karşılayan Alanya, Gazipaşa ve Anamur'un temsilcilerini buluşturan toplantının, sektörün ortak sorunlarının çözümüne katkı sunması bekleniyor. Üretici temsilcileri, benzer istişare toplantılarının düzenli olarak sürdürülmesi ve ortak hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. (Şerife ÇOBAN)