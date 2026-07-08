Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Edis, 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek konserde dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin ile aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre, Edis dünya yıldızının performansından önce sahne alarak izleyicilerle buluşacak.

Bu konserin Edis için taşıdığı kişisel anlam oldukça büyük. Sanatçı, geçmişte verdiği bir röportajda hayatında izlediği ilk büyük çaplı canlı performansın Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirtmişti. Edis, profesyonel olarak müzik kariyerine adım atma ve sahneye çıkma kararını da o gün bu konserden etkilenerek aldığını ifade etmişti.

İDOLÜYLE AYNI SAHNEDE

Yıllar içinde Türkiye'de müzik listelerinde üst sıralara yerleşen ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Edis, bu konserle birlikte en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş olacak. 11 Temmuz'daki etkinlikte Edis'in açılış performansının ardından Ricky Martin sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek.

1998'DEN BUGÜNE UZANAN SERÜVEN

Dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye'deki stadyum ve açık hava konserleri, yerel müzisyenlerin kariyerlerinde genellikle önemli dönüm noktaları ve ilham kaynakları oluşturuyor. Ricky Martin'in 1998 yılındaki Türkiye turnesi de dönemin en çok konuşulan kültürel etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. O dönem izleyici koltuğunda oturan genç bir müzikseverin, 26 yıl sonra aynı sanatçının konserinde açılış performansını sergileyecek olması, müzik endüstrisindeki kuşaklararası etkileşimi de somut bir şekilde gözler önüne seriyor.