Alanya trafiğine nefes aldıracak Doğu Çevre Yolu Projesi'nde ikinci etap çalışmaları hız kazanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün duyurduğuna göre, Hasbahçe ile Kargıcak arasındaki güzergahta yer alan taşınmazlar için kamulaştırma görüşmeleri 8 Temmuz 2026

Çarşamba günü saat 10.30'da Mahmutlar Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Kavşağı'na kadar olan ilk bölümü trafiğe açılan projenin devamı için kritik bir viraja girildi. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde yürütülen işlemler doğrultusunda, yetkililer arazi sahipleriyle tek tek bir araya gelerek belirlenen bedeller üzerinden uzlaşma arayacak.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Toplantıya davet edilen vatandaşlara arazileri için resmi kamulaştırma bedelleri teklif edilecek. Tarafların sunulan rakamlar üzerinde mutabık kalması halinde, taşınmazlar mahkeme sürecine gerek kalmadan kamu adına doğrudan devralınacak ve ödemeler yapılacak. Uzlaşma çıkmaması durumunda ise süreç yargıya taşınarak bedel tespiti mahkeme kanalıyla devam edecek.

PROJE BÖLGE TRAFİĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hasbahçe-Kargıcak etabındaki mülkiyet devirlerinin tamamlanmasının ardından yol yapım faaliyetlerinin hızla başlaması öngörülüyor. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, transit araçların şehir merkezine girmeden doğrudan Gazipaşa yönüne geçiş yapmasını sağlayacak olan çevre yolu, özellikle yaz sezonunda artan Alanya içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.