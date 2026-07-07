Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya'da turizm hareketliliği artarken, Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnaf ise altyapı ve çevre sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgede sık sık yaşanan elektrik ve su kesintileri, işletmelerin günlük faaliyetlerini aksatırken, uzun süredir yeterli ilaçlama yapılmadığını belirten esnaf sinek istilasından da şikâyetçi. İşletmelerinde müşterilerine sağlıklı ve konforlu bir ortam sunmakta zorlandıklarını ifade eden esnaf, özellikle yaz sıcaklarının etkisiyle sinek yoğunluğunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

‘NE BİZ ÇALIŞABİLİYORUZ NE MÜŞTERİMİZ RAHAT EDİYOR’

Yaşanan sorunların önceki yıllara göre daha da arttığını dile getiren esnaf, "İş yerimizin içi sinekten geçilmiyor. Ayrıca bir gün su, bir gün elektrik olmuyor. Elektriğimiz olsa susuz kalıyoruz, suyumuz olsa elektriksiz. Ne biz rahatça çalışabiliyoruz ne de müşterilerimiz rahatça oturabiliyor. Eskiden bu kadar değildi. Yetkililerden bu soruna acilen bir çözüm bulmalarını istiyoruz" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bölge esnafı, özellikle turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan kesintilerin ve ilaçlama eksikliğinin hem işletmeleri hem de Alanya'nın imajını olumsuz etkilediğini belirterek, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmesini beklediklerini ifade etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi