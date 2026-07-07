Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek turnuva, 14-15 Temmuz 2026 tarihlerinde Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dört farklı kategoride mücadele

Her yaştan satranç sporcusunu bir araya getirecek organizasyonda yarışmalar; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere dört ayrı kategoride yapılacak. Toplam 120 sporcu kontenjanıyla sınırlandırılan turnuvada, sporcular hem zekâlarını hem de stratejik hamlelerini ortaya koyacak.

Organizasyonun, çocuklar ve gençlerin satranç sporuna olan ilgisini artırmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberlik ruhunun spor aracılığıyla yaşatılmasına da katkı sunması hedefleniyor.

Kayıtlar 11 Temmuz'a kadar sürecek

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlayabilecek. Kayıt işlemleri, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği'nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Yetkililer, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması konusunda sporcuları uyardı.

Dereceye girenlere ödül

İki gün sürecek turnuvanın sonunda kendi kategorilerinde başarılı olan sporculara madalya ve organizasyon için hazırlanan sürpriz hediyeler takdim edilecek. Turnuvanın centilmence mücadelelere sahne olması ve genç sporcuların deneyim kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Hem anma hem spor organizasyonu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alan satranç turnuvası, milli birlik ve beraberlik mesajlarının sporla buluşturulacağı anlamlı organizasyonlardan biri olacak. Alanya'da satranç camiasını bir araya getirecek turnuvanın yoğun katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)