Alanya, taekwondo branşında bir önemli başarıya daha imza attı. 4-7 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü sporcusu Menekşe Dönmez, sergilediği başarılı performansla tüm rakiplerini geride bırakarak kendi kategorisinde Batı Grubu Şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olan Dönmez, elde ettiği bu başarıyla 15-18 Temmuz tarihlerinde Sinop'ta gerçekleştirilecek Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak Alanya'yı Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birinde temsil etmeye hak kazandı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Batı Grubu Şampiyonluğu ile büyük moral kazanan Menekşe Dönmez, şimdi gözünü Türkiye Şampiyonası'na çevirdi. Sinop'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelecek başarılı sporcularla mücadele edecek olan genç sporcu, Alanya'yı en iyi şekilde temsil ederek yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Şampiyonlukta antrenör Merve Alıcı Yazıcı'nın planlı ve disiplinli çalışma programı da önemli rol oynadı. Uzun süredir sürdürülen özverili hazırlık sürecinin karşılığı Batı Grubu Şampiyonluğu olurken, sporcu ve antrenör şimdi Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluğun ardından Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü yönetimi, başta Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu Müdürü Mehmet Uyar ve Kulüp Başkanı Baki Saka olmak üzere destek veren tüm eğitim kadrosuna, kulüp yöneticilerine ve sporcuların en büyük destekçisi olan ailelere teşekkür etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Biz sadece madalya kazanan sporcular yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda birbirine inanan, aynı hedefe yürüyen büyük bir aileyiz. Sporcularımızın elde ettiği her başarı; antrenörümüzün emeğinin, ailelerimizin fedakârlığının ve kulübümüzün birlik ruhunun ortak eseridir. Bu birlik ve beraberlikle Alanya'mıza daha nice gururlar yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi