Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle hizmet vermeye başlayan Zizi Beach Club Restaurant, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen mekan, günün her saatinde misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor.

Modern konseptiyle dikkat çekiyor

İş insanı Dr. Bünyamin Kenger'in işletmeciliğini üstlendiği Zizi Beach Club Restaurant, yıllarca farklı bir isim altında hizmet veren tesisin kapsamlı yenilenme sürecinin ardından tamamen modern bir konsepte kavuştu. Baştan sona yenilenen dekorasyonu, ferah yaşam alanları ve estetik tasarımıyla dikkat çeken işletme, konfor ile şıklığı bir araya getiriyor.

Kleopatra Plajı'nın eşsiz manzarasına karşı hizmet veren mekan, misafirlerine gün boyunca denizin, güneşin ve Akdeniz'in eşsiz atmosferinin tadını çıkarma imkânı sunuyor.

Gastronomi ve deniz keyfi aynı adreste

Zizi Beach Club Restaurant, yalnızca plaj hizmetiyle değil, özenle hazırlanan zengin menüsüyle de ön plana çıkıyor. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu işletmede, taze deniz ürünlerinden özel et çeşitlerine, hafif yaz menülerinden özel kokteyllere kadar geniş bir seçenek misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Profesyonel servis anlayışı ve güler yüzlü personeliyle hizmet veren mekan, gün boyu deniz keyfini kaliteli gastronomi deneyimiyle buluşturuyor.

Alanya'nın sosyal hayatına yeni soluk

Akşam saatlerinde ise Zizi Beach Club Restaurant bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan işletme, dost buluşmaları, özel davetler ve sosyal organizasyonlar için de tercih edilen adreslerden biri olmaya başladı.

Kentin iş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda ismi ağırlayan mekan, nezih ortamı ve kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede Alanya'nın sosyal yaşamında önemli bir yer edinmeye başladı.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zizi Beach Club Restaurant'ın sezon boyunca bölgenin en çok tercih edilen beach club ve restoranlarından biri olması bekleniyor.

Kleopatra Plajı'nın doğal güzelliğini modern işletmecilik anlayışıyla bir araya getiren Zizi Beach Club Restaurant, sunduğu ayrıcalıklı hizmetler, kaliteli mutfağı ve eşsiz konumuyla Alanya'nın turizm, gastronomi ve eğlence hayatına değer katmayı sürdürüyor. İşletme, hem tatilciler hem de Alanyalılar için yazın vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. (Mehmet TUNÇ)