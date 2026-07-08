Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42 oranla en yüksek reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alındığında ise bu oran yüzde 1,60 olarak kaydedildi.

Haziran ayında yatırımcısına kazandıran diğer araçlar mevduat faizi ve dolar oldu. TÜFE ile indirgendiğinde brüt mevduat faizi yüzde 2,17, dolar ise yüzde 0,85 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde külçe altın yüzde 6,64 oranında kaybettirerek aylık bazda en çok zarar yazan yatırım aracı konumuna geldi. BIST 100 endeksi yüzde 2,36, avro ise yüzde 0,62 oranında yatırımcısını zarara uğrattı. Üç aylık periyoda bakıldığında ise brüt mevduat faizi TÜFE bazında yüzde 2,07 ile en çok kazandıran, külçe altın ise yüzde 16,29 ile en çok kaybettiren araç olarak belirlendi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE HANGİ YATIRIM ARACI ZİRVEDE YER ALDI?

Altı aylık ve yıllık veriler incelendiğinde hisse senedi piyasasının performansı öne çıktı. Altı aylık dönemde BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 reel getiri sağladı. Aynı altı aylık süreçte külçe altın TÜFE bazında yüzde 9,95 kaybettirdi. Finansal yatırım araçlarının yıllık performansı değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu.

Yıllık bazda külçe altın TÜFE'ye göre yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi yüzde 2,04 oranında kazanç sağladı. Döviz kurları ise yıllık periyotta enflasyonun gerisinde kalarak yatırımcısına kaybettirdi. Dolar yüzde 11,26, avro ise yüzde 11,38 oranında değer kaybı yaşattı.

REEL GETİRİ HESAPLAMASI YATIRIMCI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

TÜİK tarafından paylaşılan bu veriler, yatırım araçlarının nominal kazançlarından ziyade, enflasyondan arındırılmış gerçek alım gücü değişimlerini ortaya koyuyor. Bir yatırım aracının getirisinin Yİ-ÜFE veya TÜFE ile indirgenmesi, o yatırımın ilgili dönemdeki enflasyon oranını ne kadar aşabildiğini gösteriyor. Özellikle dolar ve avro gibi döviz kurlarının yıllık bazda kaybettiren araçlar arasında yer alması, kur artışlarının genel fiyat artış hızının gerisinde kaldığını doğruluyor.