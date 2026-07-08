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NATO

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basının karşısına geçen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili ifadelerine net bir yanıt verdi. Frederiksen, adanın egemenlik haklarına vurgu yaparak satışın kesinlikle söz konusu olmadığını duyurdu.

Zirve öncesi genel güvenlik değerlendirmelerinde Avrupa'nın yeniden silahlanması gerektiğine dikkat çeken Frederiksen, Atlantik ötesi sanayi tabanının güçlendirilmesini savundu. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması gerektiğini belirten Başbakan, savaşın tek haklı kazananının Ukrayna olması için Moskova üzerindeki baskının çoğaltılması çağrısında bulundu.

GRÖNLAND İÇİN NET MESAJ

Basın mensuplarının Trump'ın Grönland'ı satın alma niyetine yönelik sorularını yanıtlayan Frederiksen, ABD'nin tutumunun farkında olduklarını ancak kendi pozisyonlarının da başından beri değişmediğini aktardı. Danimarka'nın egemen bir devlet olduğunu hatırlatan Frederiksen, müttefikler dahil herkesin Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini vurguladı.

OLASI BİR MÜDAHALEDE NATO'NUN 5. MADDESİ İŞLETİLECEK Mİ?

Muhtemel bir askeri tehdit durumunda adayı savunmaya hazır olup olmadıkları sorulan Başbakan, NATO'nun her karış toprağını korumaya kararlı olduklarını bildirdi. İttifakın kuruluş amacına atıfta bulunan Frederiksen, 5. maddenin en büyük güvenceleri olduğunu ve geçmişte ABD veya doğu kanadında yaşanan krizlerde olduğu gibi, olası bir saldırı anında Grönland için de aynı ortak savunma mekanizmasının devreye gireceğini ifade etti.

ABD'NİN GRÖNLAND İLGİSİ NEDEN ARTIYOR?

Kuzey Kutbu'nda yer alan ve stratejik konumuyla dikkat çeken Grönland, geniş yeraltı kaynakları ve küresel ısınmayla açılan yeni deniz rotaları nedeniyle küresel güçlerin jeopolitik ilgi odağı konumunda bulunuyor. ABD tarafının dünyanın en büyük adasını satın alma fikri ilk kez 2019 yılında yine Trump tarafından gündeme getirilmiş, Danimarka hükümeti bu teklifi o dönemde de kesin bir dille reddederek adanın özerk statüsüne ve satılık olmadığına dikkat çekmişti.