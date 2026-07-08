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Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şubesi, bölge kıyılarında ve Akdeniz'de giderek artan atık kirliliğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Açıklamada, denizlerin korunması için yalnızca sahil temizliğinin yeterli olmadığı, atık oluşumunu kaynağında engelleyecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Geri dönüşümün doğal kaynakların korunması adına vazgeçilmez olduğu belirtilen ÇMO duyurusunda, oluşan tüm atıkların eksiksiz biçimde ekonomiye kazandırılamayacağı aktarıldı. En sürdürülebilir atığın hiç oluşmayan atık olduğuna dikkat çekilerek, önceliğin atığı kaynağında azaltmak ve yeniden kullanmak olması gerektiği ifade edildi.

MİKROPLASTİKLER BESİN ZİNCİRİNE NASIL KARIŞIYOR?

Denize ulaşan plastiklerin güneş ışığı, dalga hareketleri ve fiziksel aşınmayla mikroplastiklere dönüştüğü bildirildi. ÇMO'ya göre bu parçacıklar; balıklar, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşları tarafından besin zannedilerek tüketiliyor ve besin zinciri döngüsüyle nihayetinde insan sofralarına kadar ulaşıyor.

Akdeniz'in yarı kapalı bir deniz olması ve su yenilenme süresinin uzunluğu, bölgeyi dünya genelinde mikroplastik yoğunluğu en yüksek alanlardan biri haline getiriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz suyu sıcaklıkları ve değişen akıntı rejimlerinin de ekosistemin kendini yenileme kapasitesini doğrudan düşürdüğü kaydedildi.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

ÇMO Antalya Şubesi'nin açıklamasına göre kalıcı çözüm için tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, depozito yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve dere ağızlarına atık tutucu sistemlerin kurulması gerekiyor. Ayrıca tekne ve yatlardan kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine teslim sürecinin sıkı biçimde denetlenmesi istendi.

Antalya kıyılarını kapsayan bu uyarılar, ekonomisi büyük oranda deniz turizmine dayanan Alanya'da da çevresel sürdürülebilirlik açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, ortak doğal miras olan denizleri korumanın yolunun, atıkların kıyılardan toplanması değil, atıkların doğaya ulaşmasının en baştan engellenmesi olduğunun altını çiziyor.