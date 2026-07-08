Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlanarak payları 8 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Halka arz sonuçlarına göre, şirketin 250 milyon TL nominal değerli sermayesini temsil eden paylar kota alınırken, yatırımcılara 87,5 milyon TL nominal değerli pay sunuldu. Borsa İstanbul'un aktardığı verilere göre, GOLDA.E işlem koduyla tahtası açılan hisselerin baz fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 805 MİLYON LİRA

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Temmuz 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen süreçte, sermaye artırımı yoluyla 50 milyon TL, ortak satışı yöntemiyle ise 37,5 milyon TL'lik pay satışı yapıldı. Toplam 87,5 milyon TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtılırken, halka arzın genel büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Pay sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL ile sınırlandırıldı.

ANA PAZAR YATIRIMCILARI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borsaya kote olması, sektörel endekslerin derinliğini artırırken yatırımcılara portföy çeşitlendirme imkanı sunuyor. Ana Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketin paylarının, ilk işlem günlerinde sergileyeceği fiyat hareketleri ve işlem hacmi piyasa uzmanları tarafından yakından takip edilecek.