Galatasaray, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda transfer bütçesini belirledi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sarı kırmızılı yönetim kadroyu Avrupa standartlarında güçlendirmek amacıyla bonservis harcamaları için 60 milyon euronun üzerinde bir kaynak planlaması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu detaylı rapor çerçevesinde özellikle 6 ve 8 numara pozisyonları ile forvet arkası mevkisine öncelik verilecek. Beklentileri karşılayacak oyuncu arayışında olan yönetimin, önümüzdeki haftadan itibaren yurt dışı temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.

HEDEFTEKİ İSİMLER KİMLER?

Transfer dönemine sakin bir giriş yapan yönetim, Mauro Icardi cephesinden gelecek net haberi beklerken bir yandan da Jhon Duran transferine odaklandı. Duran'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılması hedefleniyor. Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer listesinde ayrıca Lesley Ugochukwu ile Can Uzun da bulunuyor. Bu oyuncuların temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin kısa süre içinde resmi teklif boyutuna taşınması planlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO DERİNLİĞİ NEDEN KRİTİK?

Avrupa arenasında mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekibin, zorlu maç takviminde rotasyon sıkıntısı yaşamamak adına orta sahada dinamik, hücumda ise alternatifli bir yapı kurması gerekiyor. Okan Buruk'un çok yönlü orta saha oyuncusu ısrarının temelinde, takımın hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarında fiziksel direncini sezon boyu yüksek tutma stratejisi yatıyor.