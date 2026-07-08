AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı binasında saat 17.00'de başlayacak etkinlikte, Alanya siyasetinin temsilcileri, eski ve yeni teşkilat yöneticileri, kurum ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın bir araya gelmesi bekleniyor. Etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatılması amaçlanıyor. Program kapsamında, Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve yönetimi tarafından hazırlanan aşureler davetlilere ikram edilecek. Etkinlikte, kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi ve Alanya'ya hizmet anlayışının ortak bir sofrada buluşturulması hedefleniyor. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, tüm Alanyalıları programa davet ederek, "Her yıl geleneksel hale gelen Aşure Günümüzde; lezzetli ve sıcacık aşuremizi hemşehrilerimizle paylaşmak, güzel sohbetlerde buluşmak ve birlik beraberlik ruhumuzu güçlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, Aşure Günü birlik ve beraberliğin simgesidir. Bizler de bu anlamlı günde, Alanya'ya gönül vermiş küçükten büyüğe tüm hemşehrilerimizi aynı muhabbet sofrasında buluşturmak istiyoruz. Tüm Alanyalıları 8 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı binamızda gerçekleştireceğimiz geleneksel aşure etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AK Parti Bülten