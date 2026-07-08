ABD ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı askeri operasyonlar, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Bölgedeki gelişmelerin ardından uluslararası havacılık ve turizm sektöründe gözler, olası ekonomik ve operasyonel sonuçlara çevrildi. Türkiye doğrudan çatışmaların tarafı olmasa da özellikle Antalya gibi yabancı turist yoğunluğu yüksek destinasyonlar açısından gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hava sahası endişesi uçuş planlarını etkileyebilir

Bölgedeki güvenlik risklerinin artması, bazı havayolu şirketlerinin uçuş rotalarını yeniden değerlendirmesine neden olabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Olası rota değişiklikleri, uçuş sürelerinin uzamasına ve yakıt tüketiminin artmasına yol açabilir. Bu durumun ise özellikle uluslararası charter ve tarifeli seferlerin maliyetlerine yansıması bekleniyor.

Turizm sektörü temsilcileri, hava ulaşımındaki maliyet artışlarının bilet fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin seyrinin bölgedeki gelişmelere bağlı olduğunu ifade ediyor.

Son dakika rezervasyonlarında temkinli hava

Turizm sektöründe yaz sezonunun en hareketli dönemine girilirken, jeopolitik gelişmelerin tüketici davranışlarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, uluslararası kamuoyunda oluşabilecek güvenlik algısı nedeniyle bazı turistler son dakika tatil planlarında daha temkinli davranabilir.

Bununla birlikte Türkiye'nin çatışma bölgesinde bulunmaması ve güvenli turizm destinasyonları arasında yer alması, sektör açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Enerji fiyatları işletmeleri de etkileyebilir

Gerilimin küresel enerji piyasalarına yansıması halinde petrol fiyatlarında yaşanabilecek artışların, otellerden seyahat acentelerine kadar turizm sektörünün birçok alanında maliyet baskısı oluşturabileceği belirtiliyor.

Konaklama tesislerinin enerji giderleri ile ulaşım maliyetlerinde yaşanabilecek artışın sezon ortasında işletme bütçelerini zorlayabileceği ifade edilirken, sektör temsilcileri gelişmelerin yakından izlendiğini ve şu aşamada turizm faaliyetlerinde doğrudan bir aksama yaşanmadığını vurguluyor.

Antalya, milyonlarca yabancı ziyaretçiyi ağırladığı yaz sezonunda rezervasyonlarını sürdürürken, sektörün gözü Orta Doğu'daki gelişmelerin seyri ve uluslararası hava trafiğine olası etkilerinde olacak.