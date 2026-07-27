Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kadına yönelik şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Videoda yer alan görüntülerde, Dilara isimli olduğu belirtilen bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürülürken, olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Şiddetin uzun süredir devam ettiği iddia edildi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre genç kadın, uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. İddialarda, kadının iki çocuğunun bulunduğu, bunlardan birinin henüz 3 aylık olduğu ve hamileliği sırasında da şiddet gördüğü öne sürüldü. Bu iddialar hakkında resmi makamlar tarafından doğrulama yapılmış değil.

Ekonomik baskı ve tehdit iddiaları da paylaşıldı

Paylaşımlarda yer alan iddialara göre şüpheli yalnızca eşine değil, kadının ailesine karşı da tehditlerde bulundu. Ayrıca kayınvalidesinin adına kredi çektirildiği ve maddi zarara uğratıldığı yönündeki iddialar da sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Koruma talebi öne çıktı

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kadın ve çocukların güvenliğinin sağlanması için yetkili kurumlara çağrıda bulundu. Paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların sürece müdahil olması ve gerekli koruma tedbirlerinin alınması yönünde talepler dile getirildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Haberin hazırlandığı sırada olayla ilgili emniyet birimleri, adli makamlar veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. İddialara ilişkin resmi sürecin nasıl ilerleyeceği ve yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.