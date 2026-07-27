Merkezi 85 ülke ve 81 ilde bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda İstanbul'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yeni dönemin yol haritasını belirledi. Toplantıda alınan kararlara göre, teşkilat yapısında kapsamlı bir yenilenmeye gidilirken, konseyin en büyük organizasyonlarından birinin adresi yine Alanya oldu.

KGK'nın bu yıl altıncısını düzenleyeceği Küresel Medya Buluşması, 6-10

Kasım 2026 tarihleri arasında Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından basın mensuplarının katılımıyla yapılacak zirve kapsamında medya çalıştayları, geniş katılımlı toplantılar ve ödül törenleri planlanıyor. Organizasyonun, çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci ile devlet adamını ilçede buluşturması bekleniyor.

ANADOLU TEŞKİLATINDA YENİ DÖNEM

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda konseyin il temsilciliklerinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Yeni atamalara göre Adana'da Sefa Saygıdeğer, Ağrı'da Yunus Sarı, Aksaray'da Harun Atalay, Bolu'da Barış Dişli, Burdur'da Hasan Ali Daldal, Bursa'da Mustafa Efe, Çorum'da Ulaş Odabaş, Isparta'da Hakan Yaman, Kastamonu'da Murat Şengül, Kütahya'da Mustafa Cin, Mardin'de Sadiye Alav, Muğla'da Elvan Göçer, Samsun'da Mehmet Kumcağız ve Şanlıurfa'da Kamil Güler göreve getirildi. Ayrıca İstanbul temsilciliğine ilk kez Ahmet Coşkunaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilciliğine ise Alihan Pehlivan atandı.

LONDRA'DA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK Mİ?

KGK Genel Başkanı Dim, yapılan değişikliklerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, eski temsilcilere emekleri için teşekkür etti. Dim, bazı isimlerin kendi isteğiyle ayrıldığını, örgütün 85 ülkedeki temsilcilikleriyle küresel çapta güvenilir bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Öte yandan konseyin, 1 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği himayesinde İngiltere'de bir ödül töreni düzenleyeceği açıklandı. Etkinlikte Türk diasporasına katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödül verileceği belirtildi.

ALANYA ZİRVESİNİN BÖLGEYE KATKISI NE OLACAK?

Kasım ayında Alanya'da düzenlenecek olan 6. Küresel Medya Buluşması'nın, turizm sezonunun yavaşladığı bir dönemde ilçenin uluslararası tanıtımına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor. Yüzlerce yabancı gazetecinin bölgedeki konaklama ve etkinlik süreçlerinin, Alanya'nın kültürel ve turistik değerlerinin küresel medyada yer bulması açısından önemli bir muhtemel etki yaratacağı değerlendiriliyor.