Alanya'da bir kez daha yangın paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülüklü Yaylası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile orman işletme personeli sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangına hem arazözlerle hem de personelin koordineli müdahalesiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı

Ekiplerin aralıksız çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

1 dönümlük alan zarar gördü

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 dönümlük otluk alan zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki ormanlık alanlara ve daha geniş bir bölgeye yayılması önlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bu günlerde vatandaşlardan ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde daha dikkatli olmalarını istedi. Sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek diğer yanıcı maddelerin doğaya bırakılmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Mehmet AL