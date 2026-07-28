Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

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