Kaynak: Haber Merkezi
Demirtaş barınağında çalışma durdu iddiası
Alanya Demirtaş Hayvan Barınağı'nda 3 ay önce başlayan yenileme çalışmalarının durduğu öne sürüldü. Sıcak havada köpeklerin gölgesiz kaldığı iddia ediliyor.
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