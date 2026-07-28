Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sokak satıcısı olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki yöntemlerle bir süre takip etti.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda D.S. (37), kardeşi S.S. (31) ile S.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Güvenlik güçleri, özellikle sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğünü belirtirken, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.