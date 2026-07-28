Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli ve memurların Temmuz zam hesabı değişti: İşte yeni hesaplama

Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olası büyük bir orman yangınının da önüne geçildi.

Avsallar'da mağazadan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, yangın Sülüklü Yaylası'nda bulunan Sülüklü Camii'nin yakınındaki alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.