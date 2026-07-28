İlk değerlendirmelere göre elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Whatsapp Image 2026 07 28 At 14.46.11Edinilen bilgilere göre, yangın Sülüklü Yaylası'nda bulunan Sülüklü Camii'nin yakınındaki alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi.

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Whatsapp Image 2026 07 28 At 14.46.12Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olası büyük bir orman yangınının da önüne geçildi.

Whatsapp Image 2026 07 28 At 14.46.12 (1)Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Bircan Subaşı