İlk değerlendirmelere göre elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, yangın Sülüklü Yaylası'nda bulunan Sülüklü Camii'nin yakınındaki alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olası büyük bir orman yangınının da önüne geçildi.
Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.