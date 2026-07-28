Alanya Şekerhane Mahallesi Şifalar Sokak girişindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Trafodan yükselen alev ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce yangının kendiliğinden söndüğü öğrenildi.

Maddi hasar oluştu

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de trafoda incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde kesin yangın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Elektrik kaynaklı olaylarda ihbar uyarısı

Uzmanlar, elektrik trafoları ve enerji nakil ekipmanlarında görülen duman, kıvılcım veya alevlenme gibi durumlarda vatandaşların müdahalede bulunmak yerine güvenli mesafeye çekilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi gerektiğini belirtiyor. Elektrik kaynaklı yangınlar, uygun ekipman kullanılmadan müdahale edilmesi halinde ciddi risk oluşturabiliyor.