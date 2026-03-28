Alanya’da oteller ve turizm işletmeleri daha sezon açılmadan eleman bulamıyor. “İş var ama çalışan yok” gerçeği bu yaz daha sert hissedilecek.

Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken sektörün en kritik sorunu yeniden gündemde: personel bulamama krizi. Oteller, restoranlar ve turizm işletmeleri daha sezon başlamadan ciddi bir iş gücü açığıyla karşı karşıya.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, kalifiye ve genel personel bulmanın her geçen yıl zorlaştığını belirtti. Özcan’a göre sorun artık geçici değil, yapısal hale gelmiş durumda.

SEZON BAŞLAMADAN AÇIK ORTAYA ÇIKTI

Turizm işletmeleri normalde yaz aylarına doğru personel alımına hız verir. Ancak bu yıl tablo farklı. Daha mart ayından itibaren işletmelerin kadroları dolmuyor.

Birçok otel şimdiden ilan açmış durumda. Ama başvuru yok denecek kadar az. Olan başvuruların da büyük kısmı deneyimsiz.

“İŞ VAR AMA ÇALIŞAN YOK” GERÇEĞİ

Turizm sektörü Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan alanlardan biri. Ama sahadaki tablo farklı.

Gençler artık turizmi tercih etmiyor. Bunun en büyük nedeni ise işin sezonluk olması. Yılın sadece birkaç ayında çalışıp kalanında belirsizlik yaşamak birçok kişi için cazip değil.

Bir çalışan şöyle söylüyor:

“Sezon bitince ne yapacağım belli değil… O yüzden başka işlere yöneldim.”

Aslında mesele biraz da şu…

Turizm var, para dönüyor ama çalışan bulamıyorsun.

SORUN SADECE MAAŞ DEĞİL

Sektörde sıkça konuşulan konu maaş gibi görünse de, işin aslı biraz daha derin.

• Barınma sorunu

• Uzun çalışma saatleri

• Sosyal hayat eksikliği

• Kariyer güvencesinin olmaması

Bu şartlar özellikle genç çalışanları sektörden uzaklaştırıyor. Alanya gibi turizm merkezlerinde kira fiyatlarının artması da işi daha zor hale getiriyor.

SEZONDA DAHA BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Şu an yaşanan sıkıntı sezon öncesi. Asıl yoğunluk başladığında tablo daha da ağırlaşabilir.

Otellerin tam kapasiteye çıkmasıyla birlikte personel açığının katlanarak büyümesi bekleniyor. Bu da hizmet kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Yani mesele sadece çalışan bulmak değil…

Bulamadığın çalışan yüzünden müşteri memnuniyeti düşebilir.

ÇÖZÜM İÇİN MASADA NELER VAR?

Sektör temsilcilerine göre çözüm belli ama uygulama eksik:

• Turizmi 12 aya yaymak

• Çalışanlara barınma desteği sağlamak

• Maaş ve sosyal hakları iyileştirmek

• Meslek liseleri ile daha güçlü iş birlikleri kurmak

Ancak bu adımların henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı ifade ediliyor.

GENÇLERLE SEKTÖR ARASINDA UYUM SORUNU

İşverenler disiplin, iletişim ve fiziksel dayanıklılık arıyor. Gençler ise daha esnek, güvenli ve uzun vadeli işler istiyor.

İki tarafın beklentisi örtüşmeyince ortaya çıkan tablo net: boş pozisyonlar ve dolmayan kadrolar.

Bir turizmci durumu şöyle özetliyor:

“Her yıl aynı şeyi konuşuyoruz ama çözüm yok.”

Bu yaz…

Biraz zor geçebilir.