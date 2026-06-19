Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Akdeniz Bölgesi’nde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebileceği bildirildi.

AVRUPA’DA SICAKLIK 40 DERECE SINIRINA DAYANIYOR

Murat Şahin’in değerlendirmesine göre Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere Güney Avrupa’da sıcaklıkların birçok noktada 40 dereceye yaklaşması veya yer yer aşması bekleniyor. Uzun süre etkili olan sıcak hava dalgalarının özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar üzerinde ciddi sağlık baskısı oluşturabileceği ifade edildi.

Son yıllarda Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgalarının daha erken dönemlerde ve daha uzun süreli görüldüğüne dikkat çeken iklim uzmanları, Akdeniz havzasındaki yüksek deniz suyu sıcaklıklarının da bunaltıcı havayı artırdığını belirtiyor.

ALANYA’DA NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI YÜKSELTEBİLİR

Uzmanlar, Antalya Alanya hattında asıl riskin termometrede görülen değerden çok hissedilen sıcaklık olduğuna dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı ile birlikte yükselen nem oranı, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabiliyor.

Yüksek nem nedeniyle vücudun serinleme mekanizması yavaşlıyor. Bu durum sıcak çarpması, tansiyon problemleri ve sıvı kaybı riskini artırabiliyor.

Sağlık uzmanları, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmamasını, bol sıvı tüketilmesini ve yaşlı bireylerin daha dikkatli olmasını öneriyor.

GECE SICAKLIKLARI DA ÖNEMLİ

Şahin, sıcak hava dalgalarının etkisinin yalnızca gündüz saatleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Özellikle yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde gece sıcaklıklarının yeterince düşmemesi, vatandaşların dinlenmesini zorlaştırabiliyor.

Kent merkezlerinde oluşan "ısı adası" etkisinin sıcaklık hissini daha da artırdığı belirtilirken, betonlaşmanın yoğun olduğu bölgelerde riskin yükseldiği ifade edildi.

YAĞIŞ VE YILDIRIM RİSKİ DE VAR

Uzman değerlendirmelerine göre Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, ani yağışların kısa süreli su baskınlarına neden olabileceğini, yıldırım kaynaklı orman yangını riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Murat Şahin açıklamaları, AA.