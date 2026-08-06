Şans Topu'nda 10 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Tek Bilete Çıktı

5 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. Sisal Şans tarafından Milli Piyango Online platformunda noter huzurunda yapılan çekilişte, 5+1 bilen 1 talihli 10 milyon 53 bin 779 TL'lik büyük ikramiyeyi tek başına kazandı.

Saat 20.00'de düzenlenen haftanın ilk canlı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçları daha sonra Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı.

İKRAMİYELER BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeyi kazanan tek talihlinin yanı sıra, 5 numarayı doğru tahmin eden 11 kişi de kişi başına 21 bin 617,30 TL ikramiye almaya hak kazandı. Ayrıca 4+1, 4, 3+1 ve diğer ikramiye kategorilerinde de çok sayıda talihliye ödeme yapılacak.

Bilet sahipleri, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını Milli Piyango Online üzerinden bilet bilgilerini girerek sorgulayabiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu, haftada iki gün, çarşamba ve pazar akşamları düzenlenen bir şans oyunudur. Oyunda iki ayrı küreden numaralar çekilir ve oyuncular seçtikleri numaralara göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanma şansı elde eder.

Çekilişte 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kombinasyonlarından herhangi birini tutturan oyuncular ikramiye almaya hak kazanırken, en yüksek ödül 5+1 bilen talihliye verilir. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye tutarı eşit olarak paylaştırılır.

18 YAŞ SINIRI BULUNUYOR

Türkiye'de Milli Piyango tarafından düzenlenen tüm şans oyunlarında olduğu gibi Şans Topu oynayabilmek için de 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yetkililer, oyunların yalnızca eğlence amacıyla ve bilinçli şekilde oynanması gerektiğini hatırlatıyor.