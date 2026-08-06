Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle Kemer'e kazandırılan "Henna" heykeli, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Büyük İskender ile Henna arasındaki hüzünlü aşk hikayesini yansıtan eser, ilçenin yeni kültürel çekim merkezi olmayı hedefliyor.

Heykelin bulunduğu alana, ziyaretçilerin efsaneyi kendi dillerinde okuyabilmesi için Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, projeye özel olarak hazırlanan www.hennaalexander.com internet sitesi de yayına alındı. İnternet sitesinde, esere ilham veren Phaselis'in tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

EFSANEVİ AŞKIN HİKAYESİ

Merhum yazar Muharrem Nalçacı'nın Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) desteğiyle kaleme aldığı "Kemer'de Mitolojik Bir Aşk Hikayesi: Büyük İskender'in Phaselis'e Dönüşü" adlı kitaba dayanan efsane, hüzünlü bir son barındırıyor. Anlatıya göre, gemisi Phaselis kıyılarında batan Büyük İskender, kendisini kurtaran genç kız Henna'ya aşık oluyor. Ayrılık vakti geldiğinde geri dönme sözü veren İskender'i yıllarca bekleyen Henna'nın, kederinden taşa dönüştüğü ifade ediliyor.

KÜLTÜREL TURİZME KATKISI NE OLACAK?

Uzmanların bildirdiğine göre, bu tür mitolojik unsurların anıtlaştırılarak kent estetiğine dahil edilmesi, Antalya bölgesindeki kültürel turizm çeşitliliğini destekliyor. Tarihi kayıtlarda Büyük İskender'in kışı geçirdiği bilinen Phaselis antik kenti ve çevresi, bu heykelle birlikte tarihi mirasını modern bir anlatımla turistlere sunmuş oluyor. Projenin, bölgeye gelen ziyaretçilerin kültürel turlara katılım oranlarına olumlu yansıması bekleniyor.