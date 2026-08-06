Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve tv100 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı bugün saat 21.00'de oynanacak. Futbolseverler karşılaşmayı tv100'den şifresiz olarak takip edebilecek.

Mücadelede ev sahibi ekip Fenerbahçe olacak. Karşılaşma henüz oynanmadığı için maçın skoru ve sonucu bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURUNDA İLK MAÇ

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçı olarak oynanacak. Turun rövanş niteliğindeki ikinci karşılaşması ise ayrı bir günde yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Sarı-lacivertli ekip, ev sahibi avantajını kullanarak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek. Karşılaşmanın sonucu, maçın tamamlanmasının ardından belli olacak.