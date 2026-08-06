Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonunun perdesi 7 Ağustos Cuma günü açılacak. Dört güne yayılan ilk haftada 10 karşılaşma oynanırken, Antalyaspor sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Bolu Atatürk Stadı’ndaki sezonun açılış maçı saat 21.30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre ilk hafta müsabakaları 7-10 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Haftanın kapanışında Pendikspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR İLK MAÇINA SAHASINDA ÇIKACAK

Antalya futbolunun ligdeki temsilcisi Antalyaspor, sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Mücadele, Antalya ve Alanya’daki futbolseverlerin de ilk haftada yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

İLK HAFTA DÖRT GÜNE YAYILDI

Ligde cumartesi günü dört, pazar günü dört karşılaşma oynanacak. İlk hafta programı pazartesi akşamı yapılacak Pendikspor-Batman Petrolspor maçıyla tamamlanacak.

TFF, saha ve zemin denetimlerinin devam ettiğini, gerekli görülmesi halinde bazı karşılaşmaların statlarında değişiklik yapılabileceğini açıkladı. Sarıyer-Muğlaspor maçının başlama saati de Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki aydınlatma denetiminin sonucuna göre değişebilecek.

TRENDYOL 1. LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

7 Ağustos Cuma

21.30 Boluspor-Manisa FK

8 Ağustos Cumartesi

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor

21.30 Antalyaspor-Ankara Keçiörengücü

9 Ağustos Pazar

19.00 Iğdır FK-Fatih Karagümrük

19.00 Sarıyer-Muğlaspor

21.30 Vanspor-Kayserispor

21.30 Bodrum FK-Bursaspor

10 Ağustos Pazartesi

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor

SEZON 8 MAYIS’TA TAMAMLANACAK

Trendyol 1. Lig’de ilk yarı, 18-21 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. İkinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerindeki maçlarla başlayacak.

Normal sezonun 8 Mayıs 2027’de tamamlanması planlanıyor. Ligde 5, 10, 26 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.