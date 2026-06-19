İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal kararı öncesinde birkaç farklı teknik adamla temas kurdu. Bu isimler arasında daha önce sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jorge Jesus'un da bulunduğu öne sürüldü. Jesus'un ilk görüşmelerde göreve sıcak baktığı ancak FIFA Dünya Kupası sonrasını beklemek istediğini ilettiği iddia edildi. Bunun üzerine yönetimin zaman kaybetmeden alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖN PLANDAYDI

Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında en güçlü yerli seçenek olarak Aykut Kocaman'ın öne çıktığı uzun süredir konuşuluyordu. Yıldırım da daha önce yaptığı açıklamalarda Kocaman ihtimalini tamamen dışlamamıştı.

Ancak kulis bilgilerine göre Kocaman ile yapılan görüşmelerde bazı konularda fikir ayrılıkları yaşandı. Deneyimli teknik adamın teknik ekibin tamamen kendi kontrolünde olmasını istediği, yardımcı antrenör tercihleri konusunda yönetimin önerilerine sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

KARARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ İDDİASI

Spor kulislerinde yer alan iddialara göre Aykut Kocaman, göreve getirileceği yönünde beklenti içindeydi. Hatta yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı ön çalışmalar yaptığı da öne sürüldü. Ancak yönetimin son anda İsmail Kartal'da karar kılmasıyla birlikte Kocaman'ın gelişmeyi televizyondaki açıklamalardan öğrendiği ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM İSMAİL KARTAL İLE

Fenerbahçe yönetiminin tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmasının ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Daha önce de sarı-lacivertli takımda görev yapan Kartal'ın kısa süre içinde teknik kadrosunu şekillendirerek çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Spor kulislerine yansıyan bilgiler