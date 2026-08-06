Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde geçmiş dönemde meydana gelen orman yangınının bıraktığı tahribatı silmek için harekete geçildi. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yanan sahaların yeniden ekosisteme kazandırılması amacıyla rehabilitasyon süreci hızlandırıldı.

Antalya Körfez kaynaklı habere göre, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İsmail Boz ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Heyeti sahada Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Selami Koşar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Tuncer Yalçın ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Sarıtaş karşıladı. Teknik personelin de katıldığı ziyarette, alanın mevcut durumu ve uygulanacak ormancılık faaliyetleri masaya yatırıldı.

YARDOP PROJESİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Bölgedeki çalışmalar yalnızca yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesiyle sınırlı kalmıyor. Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) çerçevesinde, gelecekte yaşanabilecek olası afetlerin yayılma hızını düşürecek stratejiler geliştiriliyor. Bu sistemle, orman içlerinde yangın emniyet şeritleri oluşturulurken, alevlere karşı daha dayanıklı bitki türlerinin stratejik noktalara dikilmesi ve ekosistemin savunma mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİLİMSEL VERİLERLE YENİDEN ORMANLAŞTIRMA

Saha incelemeleri sırasında uzman ekipler, doğal yapının korunması için uygulanacak yöntemler hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Bakanlık yetkilileri, Sapadere'deki ekosistemin bilimsel veriler ışığında en kısa sürede ayağa kaldırılacağını açıkladı. Bölgenin yeniden yeşertilmesi, Alanya'nın doğal bitki örtüsünün korunması ve kırsal dinamiklerin devamlılığı açısından yakından takip ediliyor.