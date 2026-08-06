Altın Fiyatlarında Son 7 Haftanın Zirvesi! Gram Altın 6 Bin 500 Lirayı Aştı

Küresel piyasalarda değişen faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında son ayların en güçlü yükselişlerinden birini beraberinde getirdi. Ons altın 4 bin 300 dolar seviyesini aşarken, gram altın da yüzde 6'nın üzerindeki haftalık yükselişle 6 bin 500 lira sınırını geride bıraktı.

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINA DESTEK VERDİ

Piyasalardaki yükselişin arkasında Orta Doğu'dan gelen diplomatik gelişmeler ile ABD ekonomisine ilişkin veriler öne çıktı. Bölgedeki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik haberler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılabileceğine ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azaltarak enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı.

Enerji fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki para politikası kararına yönelik beklentilerini de değiştirdi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Enflasyon baskısının zayıflamasıyla birlikte Fed'in faiz artırımı ihtimaline yönelik piyasa beklentisi önemli ölçüde geriledi. Bu değişim, dolar endeksinin zayıflamasına ve ABD'nin iki yıllık tahvil faizlerinde düşüş yaşanmasına neden oldu.

Dolar ve tahvil getirilerindeki gerileme ise güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın günü yüzde 4,18 yükselişle 4 bin 247 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise yükselişini sürdürerek 4 bin 302 doları test etti. Bu seviye, yaklaşık son bir buçuk ayın en yüksek noktası olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinde gram altın da küresel yükselişe paralel hareket etti. Geçtiğimiz haftayı 6 bin 172 liradan kapatan gram altın, yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 6 bin 541 liraya ulaştı. Böylece son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

TEKNİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistlere göre ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk önemli direnç noktası ise 4 bin 390 dolar olarak öne çıkıyor.

Uzun vadeli görünüm açısından yakından takip edilen 200 günlük hareketli ortalama ise yaklaşık 4 bin 490 dolar seviyesinde bulunuyor.

TONY SYCAMORE KİMDİR?

Tony Sycamore, küresel finans piyasalarını yakından takip eden IG Group bünyesinde görev yapan kıdemli piyasa analistidir. Döviz, emtia, hisse senedi ve makroekonomik gelişmeler üzerine yaptığı değerlendirmeler uluslararası finans çevreleri tarafından yakından izleniyor.

Sycamore, son değerlendirmesinde Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini, bunun da enflasyon endişelerini azaltarak altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti. Analiste göre 200 günlük hareketli ortalamanın kalıcı şekilde aşılması halinde ons altında yükseliş ivmesi güçlenebilir.