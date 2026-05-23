UZUN süredir öksürük ve yemek yemede güçlük şikâyetleri yaşayan Hüseyin Yürüsün, muayene olmak için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin’e başvurdu. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda hastada özofagus divertikülü (yemek borusu kesesi) tespit edildi. Hastanın onayı alınarak kapalı yöntemle ameliyat planlandı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yürüsün’ün kontrol muayenesinde açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, “61 yaşındaki hastamızda, yemek borusunda oluşan kese nedeniyle tüketilen gıdalar divertikülün içine doluyor, bu durum ağızda ve göğüs bölgesinde yanmalara neden oluyordu. Bunun yanı sıra sindirilmemiş gıda artıklarının ağza geri gelmesi, soluk borusuna kaçması, sık akciğer enfeksiyonları ve diş apseleri gibi ciddi sorunlar da görülebiliyordu. Özofagus divertikülü oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Hastamızın yaşam konforunu artırmak ve eski sağlığına kavuşmasını sağlamak amacıyla operasyonu kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Yemek borusunun alt ucundan yaklaşık 4-5 santimetrelik kesi açarak kamera yardımıyla divertikülü temizledik. Hastamız ameliyattan 3 gün sonra yemek yemeye başladı ve 1 hafta içinde günlük yaşamına dönebildi. Yemek borusuna yönelik ameliyatlar bazen iyi huylu olmasına rağmen ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak gerçekleştirdiğimiz bu başarılı operasyon sayesinde hastamız; soluk borusuna kaçma, nefes darlığı, tekrarlayan enfeksiyonlar, diş apseleri ve ağız kokusu gibi şikâyetlerinden kurtulmuş oldu” dedi. Başarılı operasyon sonrası yeniden rahat yemek yiyebildiğini ifade eden Hüseyin Yürüsün ise doktoruna ve sağlık ekibine teşekkür ederek, “Tekrar yemek yiyebildiğim için çok mutluyum. Çok iyi bir hocayla karşılaştım. Ameliyatla ilgili tüm korkularımı giderdi. Psikolojik olarak da bana çok büyük destek oldu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

