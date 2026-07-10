Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde MS 2. yüzyılda inşa edilen Aspendos su kemerleri, aradan geçen yaklaşık 2 bin yıla rağmen bütünlüğünü koruyor. Sarıabalı ve Belkıs mahalleleri sınırlarından geçen tarihi yapının 1 kilometrelik kısmı günümüze kadar yıkılmadan ulaşmayı başardı. Deprem, sel ve iklim şartlarına direnen kemerler, modern yapıların aksine dönemin ileri mühendislik tekniklerini gözler önüne seriyor.

SİFON TEKNİĞİ VE HİDROLİK ALTYAPI NASIL ÇALIŞIYOR?

Tarihi kaynaklara ve araştırmalara göre, antik kentin su ihtiyacı yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gökçepınar Mahallesi'nde bulunan Pınarbaşı kaynaklarından sağlanıyordu. Sifon tekniğiyle çalışan bu karmaşık hat, suyu kanal, köprü ve tüneller vasıtasıyla şehre taşıyordu. Sistemde yer alan ve yüksekliği 30 metreyi bulan iki hidrolik rezervuar, Akdeniz havzasındaki en nadir su iletim örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

2 MİLYON DENARİİ BAĞIŞ İLE İNŞA EDİLDİ

Bölgedeki yazıtlarda yer alan bilgilere göre projenin finansmanı, dönemin hayırseverlerinden Tiberius Claudius Italicus'un yaptığı yaklaşık 2 milyon denarii tutarındaki bağışla karşılandı. 2015 yılından bu yana UNESCO

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan bu anıtsal yapı, günümüzde sadece arkeoloji dünyasının değil, turizmin de odak noktalarından biri haline geldi. Bölgede gün doğumu saatlerinde düzenlenen sıcak hava balonu turları, ziyaretçilere kemerlerin eşsiz siluetini gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor.