Dünya Hukuk Günü dolayısıyla konuşan Kandemir, hukuk devletinin demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğunu belirterek adalet sistemine duyulan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Hukuk devleti yalnızca mahkemelerden değil, demokrasinin ve toplumsal huzurun da temel güvencesidir" diyen Kandemir, hukukun herkes için eşit uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bağımsız ve tarafsız yargının güçlü demokrasinin vazgeçilmez şartlarından biri olduğunu ifade etti.

"Adalet duygusu güçlenmeli"

Son dönemde yaşanan yargı süreçlerinin kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olduğunu dile getiren Kandemir, toplumsal güvenin sağlanabilmesi için adalet duygusunun güçlenmesi gerektiğini savundu.

Belediyeye yönelik eleştirilere yanıt verdi

Alanya Belediyesi üzerinden yapılan eleştirileri de değerlendiren Kandemir, belediyenin hizmet odaklı çalıştığını belirterek geçmiş dönem uygulamalarını eleştirdi.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı'nın açıklamalarına yanıt veren Kandemir, önceki yönetim döneminde altyapı yatırımlarının geciktirildiğini ve plansız şekilde ruhsatlar verildiğini öne sürdü.

Kandemir, "10 yıllık yönetiminizde insanlar gülüyordu diyorsunuz ancak alınan kararlarla inşaat sektörünün çözmesi gereken sorunları ertelediniz, yapılması gereken altyapı yatırımlarını beklettiniz. Plansız, programsız ve altyapısı olmayan yerlerde inşaat ruhsatları verildi" ifadelerini kullandı.

"Yarım kalan yatırımları tamamlıyoruz"

Mevcut belediye yönetiminin eksik kalan projeleri tamamlamak için çalıştığını söyleyen Kandemir, iktidarın baskılarına rağmen yatırımların sürdüğünü savundu.

Kandemir, "Yapımı kalan tüm yatırımları bitirmek için çalışıyoruz. Yapılmayan altyapı yatırımlarının önünü açıyoruz. Tarafsız bir şekilde tüm halkımıza hizmet ediyoruz. Alanya Belediyesi'nin itibarını yeniden kazandırıyoruz. Halkımız hizmetimizi görüyor ve yapılan kamuoyu araştırmalarında desteğini artırarak sürdürüyor" dedi.