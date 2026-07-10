Alanya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), şebeke üzerinde gerçekleştirilecek yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Cumartesi günü ilçe genelinde çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde gün boyu devam edecek.

Gün boyu kesinti yaşanacak bölgeler

Saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacak planlı çalışmalar kapsamında şu bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak:

Yatırım çalışması

Çamlıca Mahallesi – Lortlar Sokak

Bakım çalışması

Çakallar Mahallesi – Hacı Ahmetler bölgesi

Alara Mahallesi – Mavras Mevkii ve Alarahan Caddesi

İncekum Mahallesi – Yalı Sokak, 25107 Sokak, 25109 Sokak, 25113, 25117 Sokak ve Türkmentepe Sokak

Okurcalar Mahallesi – Derindere Caddesi, Karaöz Mevkii, 1055 Sokak ve 107 Sokak

Saatlik planlı kesintiler de uygulanacak

AEDAŞ'ın programına göre bazı noktalarda ise birer saatlik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

09.30 – 10.30

Okurcalar Mahallesi Mehmet Ali Birdoğan Bulvarı

10.30 – 11.30

Okurcalar Mahallesi 106. Sokak

11.30 – 12.30

İncekum Mahallesi Uysal Sokak

14.00 – 15.00

Avsallar Mahallesi 13100 Sokak, İncirlik Sokak, Stadyum ve Yücesan bölgesi

15.00 – 16.00

Avsallar Mahallesi Fatih Caddesi, Fatih 4 Caddesi ve Koca İbrahim bölgesi

16.00 – 17.00

Avsallar Mahallesi Lale Sokak, Posta Sokak ve Posta bölgesi

17.00 – 18.00

Avsallar Mahallesi Hatıp Sokak ve Çamlık Caddesi

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, planlı çalışmaların elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saatler öncesinde gerekli önlemleri almaları ve elektrikle çalışan cihazlarını güvenli şekilde kullanmaları tavsiye edildi.