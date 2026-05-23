​TÜRKİYE’NİN çok partili siyasal hayatı, sandık ile vesayet odakları arasında mekik dokuyan, muazzam bir toplumsal direnç ve mühendislik tarihidir. 1946 yılında "Yeter! Söz Milletindir" şiarıyla başlayan çok partili dönem, her on yılda bir kesintiye uğratılan, muhtıralarla balans ayarı verilen ve yargısal kapatma davalarıyla hizaya getirilmeye çalışılan bir nevi "vesayet laboratuvarı" işlevi görmüştür. Gücü elinde bulunduran her hegemonik odağın, devlet mekanizmalarını arkasına alarak "karşı mahalleyi" hukuki, askeri ve idari yollarla yeniden dizayn etme çabası, Türk demokrasisinin en kronik açmazı olmuştur.

​Siyasi partileri kapatarak, liderleri yasaklayarak ya da kurultaylara hukuki operasyonlar düzenleyerek toplumsal dinamikleri bastıracağını sanan "mühendislik dehası", her seferinde sosyolojinin bumerang etkisiyle yüzleşmiştir. Kapatılan her damar, bir sonraki seçimde daha da gürleşerek sandıktan zaferle çıkmıştır. Türkiye siyasetinin yakın tarihteki en taze hukuki kırılması olan ve ana muhalefet partisini sarsan "CHP kurultayının mutlak butlan ile iptali" kararı da bu köklü dizayn geleneğinin modern ve yargısal bir halkası olarak kayıtlara geçmiştir.

​ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ VE İLK VESAYET DALGASI: 1950-1960 DÖNEMİ VE 27 MAYIS İHTİLALİ

​Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel konjonktürün ve iç toplumsal dinamiklerin zorlamasıyla 1946 yılında çok partili hayata resmen adım atmıştır. 14 Mayıs 1950 seçimleri, Türk siyasi tarihinde "Beyaz İhtilal" olarak adlandırılır. Cumhuriyeti kuran kadroların partisi CHP, 27 yıllık kesintisiz iktidarın ardından yönetimi barışçıl ve demokratik bir yolla Demokrat Parti’ye (DP) devretmiştir. Ancak sandık gücünü eline alan DP’nin zamanla çoğunlukçu bir otoriterliğe kayması ve kurucu elitlerin (asker-sivil bürokrasi) sivil siyasete duyduğu güvensizlik, cumhuriyetin ilk askeri müdahalesine zemin hazırlamıştır.

​27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBESİ VE DP’NİN FESHİ

​27 Mayıs 1960 sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup subay (Milli Birlik Komitesi) yönetime el koymuştur. Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan bu süreç, sivil siyasetin tepesinde sallanan ilk giyotin olmuştur. Demokrat Parti, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29 Eylül 1960 tarihli (Esas 1960/570, Karar 1960/784) kararıyla, tüzük ve programı dışına çıktığı gerekçesiyle resmen feshedilmiştir.

Bu müdahale, Türk siyasi kültürüne ölümcül bir genetik kod bırakmıştır: Siyaset, sokağı ve sandığı kontrol etse bile, bürokratik oligarşi tarafından her an tasfiye edilebilir. Ancak sosyoloji, bu tasfiyeyi kabul etmemiştir. DP’nin küllerinden doğan Adalet Partisi (AP) ve Süleyman Demirel, 1965 seçimlerinde tek başına iktidara gelerek vesayet odaklarına sandık üzerinden ilk büyük cevabı vermiştir.

​MUHTIRALAR VE SİYASAL YELPAZENİN KIRILMA NOKTALARI: 12 MART VE 12 EYLÜL ACILARI

​1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlükçü ortam, Türkiye’de sol ve sağ hareketlerin kitleselleşmesini sağlarken, devlet aygıtı bu devingenliği bir "güvenlik tehdidi" olarak algılamıştır. 1970'li yıllar, askerin sivil siyasete doğrudan müdahale etmek yerine mektup ve ültimatomlarla yön vermeye çalıştığı bir dönemi başlatmıştır.

​12 MART 1971 MUHTIRASI VE SİYASİ PARTLERE İLK YARGI ABLUKASI

​TSK komuta kademesinin 12 Mart 1971’de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve TBMM’ye verdiği muhtıra, Süleyman Demirel hükümetini istifaya zorlamıştır. Parlamentosuz bir darbe modeli olan 12 Mart rejimi, sivil siyaseti mahkemeler eliyle budamıştır. Bu dönemin en büyük kurbanlarından biri, Necmettin Erbakan liderliğindeki Millî Görüş hareketinin ilk partisi olan Milli Nizam Partisi (MNP) olmuştur. MNP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20 Mayıs 1971 tarihli kararıyla "laikliğe aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Aynı dönemde Türkiye İşçi Partisi (TİP) de kapatılmaktan kurtulamamıştır.

​12 EYLÜL 1980 DARBESİ: TOPYEKÜN KAPATMA VE SİYASİ HAFIZA SİLME GİRİŞİMİ

​Türkiye, sağ-sol çatışmasının ve ekonomik krizlerin pençesinde 12 Eylül 1980 sabahına Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğindeki Milli Güvenlik Konseyi’nin darbe düdüğüyle uyanmıştır. 12 Eylül rejiminin en radikal kararı, 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı kanunla, ülkedeki tüm siyasi partilerin istisnasız kapatılması ve mal varlıklarına el konulması olmuştur. Kurucu parti CHP, sağın kalesi AP, Alparslan Türkeş’in MHP’si ve Erbakan’ın Milli Selamet Partisi (MSP) tek bir kalem darbesiyle tarihten silinmek istenmiştir.

​Liderler Hamzakoy ve Uzunada’ya sürgüne gönderilmiş, siyaset yasakları getirilmiştir. Devlet aklı, toplumsal hafızayı sıfırlayarak laboratuvarda üretilmiş bir siyasal zemin (MDP ve HP gibi) inşa etmeye çalışmıştır. Ancak 1983 yılında seçimlere izin verildiğinde, askerin doğrudan işaret ettiği emekli General Turgut Sunalp’ın partisi baraj altında kalmış; darbe yönetiminin veto etmek isteyip de edemediği Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) tek başına iktidara gelmiştir. Millet iradesi, tepeden inme dizayn girişimini sandıkta bir kez daha çökertmiştir.

​KÜLLERİNDEN DAHA GÜÇLÜ DOĞANLAR: CHP, MHP VE MİLLİ SELAMET/REFAH PARTİSİ EKOLÜ

​Türk siyasi tarihinin en büyük paradoksu, devlet gücüyle kapatılan, ezilen veya yasaklanan siyasi hareketlerin, mağduriyet meşruiyeti kazanarak kitleler gözünde adeta kutsanmasıdır. Baskı, tasfiye etmek istediği fikri yok etmek bir yana, onun toplumsal tabanını birleştirmiş ve çelikleştirmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

​12 Eylül öncesinde sokağın ve komünizmle mücadelenin en aktif unsurlarından olan MHP, darbe sonrası en ağır bedelleri ödeyen yapılardan biri olmuştur. Alparslan Türkeş ve kurmayları askeri mahkemelerde yargılanmış, parti kapatılmıştır. Ancak 1983 sonrasında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adıyla küllerinden doğan hareket, 1993 yılında yeniden MHP ismini almış ve 1999 seçimlerinde yüzde 18 oy oranıyla sandıktan ikinci parti olarak çıkarak koalisyon ortağı olmuştur. Devletin yasağı, milliyetçi sosyolojiyi yok edememiş, aksine kurumsallaştırmıştır.

​Milli Selamet Partisi (MSP) ve Millî Görüş Çizgisi

​1980’de kapatılan MSP’nin kadroları, 1983’te Refah Partisi’ni (RP) kurmuştur. Devlet elitlerinin sürekli "irtica" tehlikesi olarak kodladığı bu hareket, 1994 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı kazanmış, 1995 genel seçimlerinde ise birinci parti çıkarak REFAHYOL hükümetini kurmuştur. 28 Şubat 1997 "Post-Modern Darbesi" ile bu kez Refah Partisi AYM tarafından kapatılmış, ardından kurulan Fazilet Partisi de aynı akıbete uğramıştır. Fakat bu ardı arkası kesilmeyen kapatma davaları, hareketin içinden kopan yenilikçi kanadın 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adıyla tek başına iktidara gelmesini ve çeyrek asırlık bir hegemonya kurmasını sağlayan ana yakıtı oluşturmuştur.

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

​12 Eylül’de kapısına kilit vurulan cumhuriyetin kurucu partisi CHP, 1992 yılında yasal engellerin kalkmasıyla yeniden açılmıştır. Sol yelpazedeki bölünmeler ve baraj altında kalma (1999) krizlerine rağmen, kurumsal kimliğini muhafaza ederek Türkiye’nin ana muhalefet omurgası olmaya devam etmiştir. Kapatılma tecrübesi, CHP’yi devlet partisi kimliğinden çıkararak toplumsal meşruiyet zemininde hayatta kalma mücadelesine itmiştir.

​GÜNÜMÜZDEN BİR SİYASİ TASARIM ÖRNEĞİ: CHP MUTLAK BUTLAN KARARI VE YARGISAL DİZAYN

​Siyaseti idari kararlarla, tanklarla ya da parti kapatmalarla dizayn etme alışkanlığı, 21. yüzyılda şekil değiştirerek "yargısal aktivizm" ve usul hukuku üzerinden yürütülen mikro müdahalelere evrilmiştir. Bunun en çarpıcı ve sarsıcı örneği, içinde bulunduğumuz 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Türk siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP kurultay davası kararıdır.

​Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, ana muhalefet partisinin yönetim yapısını kökten sarsan bir karara imza atmıştır. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bir grup delegenin açtığı davada mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline karar vermiştir. Karar bununla da kalmamış, 38. Kurultay’dan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayları ve alınan kararları zincirleme olarak iptal etmiştir.

​Hukuki Terim Olarak Mutlak Butlan: Bir hukuki işlemin, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine veya kurucu şekil şartlarına en başından itibaren ağır şekilde aykırı olması durumudur. Mutlak butlanla sakatlanmış bir işlem, hukuk aleminde hiç doğmamış sayılır ve sonradan düzeltilemez.

​Siyasi etkileri ve "Saray Kayyumu" Tartışmaları

​Mahkemenin oybirliğiyle aldığı bu karar doğrultusunda; mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve Parti Meclisi (PM) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır. Karar, kurultay öncesi statüye geri dönülmesini emrettiği için, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 Kasım 2023 öncesindeki parti yönetimi tedbiren göreve iade edilmiştir.

​Bu gelişme, muhalefet partileri tarafından çok sert bir dille eleştirilmiştir:

​DEM Parti ve SOL Parti: Bu kararı "siyaseti yargı eliyle dizayn etme operasyonu" ve "ana muhalefete Saray kayyumu atama hamlesi" olarak nitelendirmiştir.

​İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır!" diyerek tepki göstermiştir.

​Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan: Siyasetin mahkeme salonlarında dizayn edilmesini reddederek acil sandık çağrısı yapmıştır.

​Bu karar, siyaset biliminde "Erki elinde bulunduranın karşı mahalleyi hukuki tekniklerle felç etme ve iç işlerine müdahale etme" stratejisinin modern bir şaheseri (!) olarak okunmaktadır. Parti içi muhalefet dinamikleri ve yargı mekanizması bir araya getirilerek, ana muhalefet partisinin mali, idari ve siyasi meşruiyeti derin bir belirsizlik türbülansına sokulmuştur.

​TÜRKİYE SİYASETİNDE "Z RAPORU"

​Türk demokrasisinin bilançosu çıkarıldığında, ortaya çıkan "Z Raporu" acı tatlı gerçekleri önümüze koymaktadır: 1960 İhtilali Demokrat Parti (DP) Askeri Darbe. İdamlar. Mahkeme feshi Merkez sağın Adalet Partisi ve ANAP ile daha güçlü tahkim edilmesi.

1971 Muhtırası Milli Nizam Partisi (MNP), TİP Askeri Muhtıra / AYM Kapatma Davası Millî Görüş hareketinin MSP ve Refah Partisi ile kitleselleşmesi.

1980 Darbesi Tüm Siyasi Partiler (CHP, AP, MHP, MSP) Totaliter Askeri Rejim / Kanunla Kapatma Yapay partilerin çöküşü, ANAP'ın doğuşu, yasaklı liderlerin referandumla geri dönüşü.

1997 Post-Modern Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi Muhtıra / AYM Kapatma Davaları AK Parti'nin kuruluşu ve 24 yıllık kesintisiz tek parti iktidarı dönemi.

2026 YARGISAL MÜDAHALE CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Türkiye Siyasetinin Z Raporu net bir şekilde gösteriyor ki: Demokrasiye yapılan her "demokratik!" veya anti-demokratik müdahale, toplumun doğal sosyolojik nehir yataklarını tıkama girişimidir. Su, eninde sonunda kendi yatağını bulur. Siyasi partileri kapatmak, liderleri siyaset dışına itmek ya da mahkeme kararlarıyla kurultayları iptal ederek partilerin iç işlerini dizayn etmek, kısa vadede gücü elinde bulunduran tarafa konfor alanı sağlasa da orta ve uzun vadede her zaman ters tepmiştir.

Türkiye’nin demokratik olgunluğu, vesayetin her türlüsünü (postallı, cübbeli ya da bürokratik) sandıkta tasfiye edecek hafızaya ve dirence fazlasıyla sahiptir. Karşı mahalleyi dizayn etme hevesleri, er ya da geç sosyolojinin amansız yasalarına boyun eğmek zorunda kalacaktır.