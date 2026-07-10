Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük tema parklarından biri olan The Land of Legends, 2026 turizm sezonu için bilet fiyatlarını, çalışma saatlerini ve park kurallarını duyurdu. Tesisin paylaştığı bilgilere göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eğlence merkezinde günlük giriş ücretleri yetişkinler için 3.400 TL ile 5.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Belek Turizm Merkezi'ne bağlı Kadriye Mahallesi'nde konumlanan tesis, Antalya Havalimanı'na 30, şehir merkezine ise 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ziyaretçiler, D400 karayolu üzerinden özel araçlarıyla veya otogardan kalkan Serik ve Kadriye minibüsleriyle parka kolayca ulaşım sağlayabiliyor.

EĞLENCE ALANLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Tema park yaz sezonu boyunca genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Aqua Land, Adventure Land ve Tropic Lagoon gibi su ve macera alanları saat 19.00'da kapanırken, Nickelodeon Land bölümü 22.00'ye kadar açık kalıyor. Ziyaretçiler roller coaster, dev su kaydırakları ve yunus gösterileri gibi birçok aktiviteden faydalanabiliyor.

THE LAND OF LEGENDS'TA HANGİ BÖLÜMLER ÜCRETSİZ?

Tema park alanı ücretli bilet sistemine tabi olsa da, kompleks içerisindeki bazı popüler alanlar ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor. İçerisinde 176 farklı mağazanın bulunduğu Shopping Avenue ve akşam saatlerinde düzenlenen görkemli Chateau su ve ışık gösterileri için herhangi bir giriş ücreti talep edilmiyor. Bu durum, bilet almadan sadece akşam atmosferini yaşamak isteyen ziyaretçiler için pratik ve ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

KONAKLAMA VE TESİS KURALLARI

Rixos Hotels çatısı altında işletilen tesiste konaklama fiyatları sezon yoğunluğuna göre 45 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Güvenlik kuralları gereği parka dışarıdan yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmiyor. Ayrıca ziyaretçiler için otopark hizmeti ücretsiz sunulurken, eşya muhafazası için kilitli dolaplar ve sıra beklemeden geçiş imkanı sağlayan Fast Track uygulaması ek ücrete tabi tutuluyor.

Antalya bölgesinin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan tesis, Alanya'daki turizm hareketliliği açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle yaz aylarında Alanya'da konaklayan birçok turist, günübirlik turlar veya özel araçlarıyla Serik'teki bu tema parka giderek bölge turizmine ekstra katkı sağlıyor.