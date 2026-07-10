İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk altı aylık döneminde hava trafiğinde önemli bir büyüme kaydetti. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ

Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ve haziran aylarını kapsayan süreçte havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,1 artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam yolcu sayısı 23 milyon 682 bin 281'e ulaştı.

UÇUŞ SAYILARINDA BELİRGİN ARTIŞ

Yolcu sayısındaki yükselişe paralel olarak havalimanındaki uçak trafiği de yoğunlaştı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 128 bin 735 olan toplam uçuş sayısı, bu yıl yüzde 6,3 oranında bir ivme kazanarak 136 bin 831 seviyesine çıktı.

HAZİRAN AYI VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen, yaz sezonunun başlangıcı kabul edilen ve seyahat hareketliliğinin arttığı haziran ayında ciddi bir operasyonel performans sergiledi. Aylık bazda incelendiğinde, yalnızca haziran ayında 24 bin 216 uçuş gerçekleştirildiği ve toplam 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi. Turizm hareketliliğinin havacılık verilerine doğrudan yansıdığı bu dönemde, havalimanının artan yolcu talebini karşılamaya yönelik kapasite kullanımının istikrarlı şekilde sürdüğü gözlemleniyor.