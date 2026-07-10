Olay, Güllerpınarı Mahallesi Özgen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının apartmandaki diğer dairelere sıçraması önlendi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Dairede büyük çapta hasar oluştu

Yangın nedeniyle dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.