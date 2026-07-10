Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan 13 yaşındaki H.K., haşema ile havuza girmek istediği sırada Rusya uyruklu site yöneticisi Ludmina İnan tarafından engellenmek istendi.

Yaşanan olayın ardından çocuğun ailesi durumu jandarmaya bildirerek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan site yöneticisi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba: "Kızımla doğrudan muhatap oldu"

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Fatih K., yaşananları kızının kuzeninden öğrendiğini söyledi. Site yöneticisinin, yanında herhangi bir veli bulunmamasına rağmen doğrudan çocuğuyla konuştuğunu ifade eden baba, yöneticinin kızına "Bu şekilde havuza giremezsin" dediğini aktardı.

Fatih K., kızının nedenini sorması üzerine yöneticinin, "Bu kıyafet havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim olarak kural belirledik." şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Kızının ise haşemanın kumaşının diğer mayolardan farklı olmadığını, yalnızca tasarımının farklı olduğunu söylediğini belirtti.

"Bugünlük gir ama bir daha gelme"

Babanın iddiasına göre site yöneticisi daha sonra, "Bugünlük gir ama bundan sonra gelme." diyerek çocuğun havuzu kullanmasını istemediğini ifade etti.

"Şikâyetçi olduk"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Fatih K., olayın yalnızca kızının üzülmesiyle sınırlı olmadığını belirterek jandarmaya resmi şikâyette bulunduklarını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.