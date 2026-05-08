Alanya’da meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastanede tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özellikle D-400 karayolunda artan trafik yoğunluğu nedeniyle motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, uzmanlar hız ve kontrol kaybının ciddi kazalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

ALANYA’DA MOTOSİKLET KAZALARI ARTIYOR

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da motosiklet kullanımının arttığı gözleniyor. Son dönemde yaşanan motosiklet kazaları ise trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıyor.

Yetkililer, özellikle şehir içi geçiş noktalarında sürücülerin hız limitlerine uyması ve koruyucu ekipman kullanımına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.Mehmet AL