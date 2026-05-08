Alanya’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Konaklı Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, F.D. idaresindeki motosiklet ile T.T. yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

VATANDAŞLAR HEMEN İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da motosiklet yoğunluğunun arttığına dikkat çekilirken, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda uyarılar yapılıyor.

ALANYA’DA MOTOSİKLET KAZALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Turizm sezonuyla birlikte trafikte motosiklet kullanımının yoğunlaştığı Alanya’da son dönemde yaşanan motosiklet kazaları dikkat çekiyor.

Yetkililer, özellikle kavşaklar ve yoğun trafik noktalarında sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.Mehmet AL