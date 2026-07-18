Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'da Bademağacı Mahallesi’nde meydana geldi. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Kamile K., evinden çıktıktan sonra yakınları kendisine ulaşamadı. Çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

TERMALLİ DRON İLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron dahil edildi. AFAD operatörleri, dronla yaptıkları tarama sırasında ağaçlık bir bölgede hareketlilik tespit etti.

Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Kamile K.’yi evine yaklaşık bir kilometre mesafede, bir ağacın altında buldu. Uzun süredir kayıp olduğu için bitkin düştüğü gözlenen yaşlı kadına ilk müdahale, olay yerindeki UMKE ekipleri tarafından yapıldı. Herhangi bir yaralanması bulunmadığı belirlenen Kamile K., sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Muhabir: MEHMET AL