İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026-2027

Motosiklet Denetimleri Eylem Planı, Türkiye genelinde ve iki tekerli araç kullanımının yoğun olduğu Alanya'da yeni bir dönemi başlatıyor. Açıklanan yeni düzenlemelere göre, trafik ışıklarında motosiklet sürücülerinin güvenle durabilmesi için araçların önünde özel "bekleme alanları" oluşturulacak. Ayrıca şehir içi trafiğin sıkıştığı noktalarda kontrollü ilerlemeye imkan tanıyan "şerit paylaşımı" modeli de pilot bölgelerde test edilmeye başlanacak.

DENETİMLER NASIL SIKILAŞACAK?

Yeni eylem planı sadece trafikteki hakları genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kural ihlallerine karşı sıfır tolerans öngörüyor. Bakanlık açıklamasına göre, koruyucu ekipman kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve mevzuata aykırı motor gücü modifikasyonları elektronik sistemler üzerinden daha sıkı denetlenecek. Gece sürüş güvenliğini artırmak amacıyla reflektif yelek ve ekipman kullanımı teşvik edilecek. Güvenlik donanımlarının, özellikle ABS fren sistemlerinin yaygınlaşması için ülke çapında farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

EĞİTİM VE İSTATİSTİKLER NE SÖYLÜYOR?

Bakanlık verilerine göre, motosikletlerin toplam taşıtlar içindeki payı yüzde 21,3 seviyesine ulaşmış durumda. Trafikteki her beş araçtan birinin motosiklet olmasına rağmen, yaralanmalı trafik kazalarının neredeyse yarısına bu araçlar karışıyor. Bu tabloyu değiştirmek için ilköğretimden üniversite seviyesine kadar okullarda trafik bilinci eğitimleri verilecek ve sürücülere yönelik profesyonel güvenli sürüş programları hayata geçirilecek.

UYGULAMANIN ALANYA İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Motosiklet kullanımının başlıca ulaşım tercihlerinden biri olduğu Alanya'da, trafik ışıklarındaki yeni "rezerv alan" uygulamasının arkadan çarpma risklerini muhtemel ölçüde azaltması bekleniyor. Araçların egzoz gazından uzak, güvenli bir cepte yeşil ışığı bekleyecek olan sürücüler, kalkış anında da otomobillerle yaşanan tehlikeli rekabetten korunmuş olacak. Şerit paylaşımı pilot uygulamasının sonuçları, bölgedeki trafik akışının geleceğini şekillendirecek temel veriler arasında yer alıyor.