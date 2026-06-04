CHP’de yaşanan yönetim ve kurultay tartışmaları devam ederken, kamuoyunun merak ettiği “Özgür Özel yeni parti kurar mı?” sorusuna ilişkin dikkat çekici bir araştırma sonucu açıklandı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tahminleriyle gündeme gelen Betimar Araştırma Şirketi, bu kez CHP seçmeninin eğilimlerini ölçen bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarını Sözcü TV yayınında paylaşan Betimar Başkanı Gürkan Duman, verilerin yaşanan gelişmelerin hemen ardından toplandığını ve bu nedenle sonuçların zaman içinde değişebileceğini söyledi.

CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 52,2’Sİ “OY VERİRİM” DEDİ

Araştırmada katılımcılara, “Özgür Özel ve beraberindeki ekip yeni bir parti kurarsa, olası bir milletvekili seçiminde bu partiye oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre CHP seçmeninin:

Yüzde 52,2’si “Oy veririm”

Yüzde 16,1’i “Belki veririm, belki vermem”

Yüzde 27,3’ü ise “Oy vermem” yanıtını verdi.

Gürkan Duman, bu verilerin olayların ilk günlerinde oluşan siyasi atmosfer içinde elde edildiğini belirterek, destek oranının bugün farklı seviyelerde olabileceğini ifade etti.

“CHP İÇİN RİSKLİ BİR TABLO OLUŞABİLİR”

Duman, CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oy oranı üzerinden yaptığı değerlendirmede, yeni bir siyasi oluşumun CHP tabanında bölünmeye yol açabileceğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının ham potansiyel olarak değerlendirilebileceğini belirten Duman, yeni kurulacak bir partinin başarısının sadece isimlere değil, ortaya koyacağı siyasi çizgiye ve seçmene sunacağı programa bağlı olacağını vurguladı.

KURULTAY TARTIŞMALARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler ve parti içindeki liderlik tartışmaları siyasetin ana gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Kurultay sürecinin nasıl şekilleneceği, parti yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği ve olası yeni siyasi oluşumların ortaya çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.