Alanya'da makilik alanda çıkan yangın, orman işletme ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkisinde araziden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi sevk edildi.
10 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Kaynak: Mehmet AL