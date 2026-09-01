Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural, engelli sürücülerin ehliyet yenileme süreçlerinde yaşadığı bürokratik engellere dikkat çekti. Karavural'ın yaptığı açıklamaya göre, sağlık durumlarında herhangi bir gerileme olmayan engelli bireyler, sağlık kurullarının verdiği kısa süreli kararlar nedeniyle sürücü belgelerini kaybetme tehlikesi yaşıyor. Bu durum, toplu taşımanın yetersiz kaldığı bölgelerde engellilerin sosyal hayata katılımını, iş ve hastane süreçlerini doğrudan tehdit ediyor.

FARKLI HASTANELERDEN FARKLI KARARLAR ÇIKIYOR

Aynı engel grubuna sahip vatandaşların farklı illerde veya hastanelerde birbiriyle çelişen raporlar alması, sistemdeki standart eksikliğini göz önüne seriyor. Karavural, bir sağlık kuruluşunun onay verdiği bir kişiye, başka bir kurulun olumsuz yanıt verebildiğini aktardı. Yıllarca trafikte hiçbir sorun yaşamadan araç kullanan deneyimli sürücülerin, sadece birkaç dakika süren tıbbi muayenelerle değerlendirilmesinin adalet duygusunu zedelediği vurgulandı.

KURULLARDA SÜRÜŞ UZMANLARI YER ALMALI MI?

Mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için tıbbi muayenenin yanı sıra pratik sürüş becerilerinin de ölçülmesi talep ediliyor. Doktorların yapacağı sağlık kontrollerinin gerekliliğine itiraz edilmezken, kurul değerlendirmelerine sürücü kurslarından uzmanların da dahil edilmesi öneriliyor. Böylece kişinin mevcut fiziki durumu, sahip olduğu özel tertibatlı araç ve geçmiş trafik tecrübesi bir bütün olarak ele alınarak daha adil, kişiye özgü bir sonuca varılması hedefleniyor.

EHLİYET İPTALİ KORKUSU YAŞAMI ZORLAŞTIRIYOR

Düzenli periyotlarla ehliyet yenilemek zorunda olan engelli vatandaşlar, her başvuru döneminde iptal kaygısı taşıyor. Ulaşım hakkının eğitim, çalışma ve sağlık hizmetlerine erişimde kilit rol oynadığını belirten Karavural, sürecin şeffaf ve bilimsel kriterlerle yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, trafik güvenliğinden taviz verilmeden haksız iptallerin önüne geçecek, engellilerin bağımsız hareket etmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin şart olduğu ifade edildi.