Antalya Kültür Sanat (AKS), kentin turizm dışındaki kültürel yüzünü yansıtan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, üç yıl süren 'Bir Başka Antalya Çalıştayı' sonucunda ortaya çıkan 76 eserlik koleksiyon sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla hazırlanan proje, kentin tarihi geçmişini ve dinamik yapısını çağdaş sanat merceğinden yorumluyor. Resimden heykele, dijital sanatlardan enstalasyona kadar geniş bir yelpazede üretilen eserler, kentin saklı kalmış hikayelerini ve yerel kimliğini çok yönlü bir görsel belleğe dönüştürüyor.

SERGİ NE ZAMANA KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR?

Antalya'nın ulusal ve uluslararası çağdaş sanat alanındaki görünürlüğünü artıran bu kültürel miras, kentin görsel hafızasına kalıcı bir not düşmeyi hedefliyor. Turizm merkezinin ötesinde yaşayan bir kültür coğrafyası vurgusu yapan sergi, 18 Ekim 2026 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat binasında görülebilecek.

Sanatseverler, pazartesi günleri hariç haftanın her günü bu koleksiyonu inceleme fırsatı bulacak.