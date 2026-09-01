Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'nde yer alan Oba Stadı kapsamlı bir bakıma alınıyor. Sarıkadıoğlu Caddesi'ndeki tesiste bulunan betonarme binanın onarımı için 11 Eylül 2026

Cuma günü saat 10.30'da ihale düzenleneceği bildirildi.

2026/1579761 ihale kayıt numarasıyla yürütülecek sürece dair teklifler, yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek. Açık ihale usulünün benimseneceği ve sadece yerli firmaların katılabileceği süreçte, en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İhale sürecinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak en geç beş gün içinde yer teslimi yapılacak. Müdürlük şartnamesine göre, bakım ve onarım işlemlerinin yer tesliminden itibaren 90 takvim günü içinde bitirilmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Alanya sporunun önemli merkezlerinden olan Oba Stadı'nın mevcut fiziki imkanları iyileştirilecek. Yenileme çalışmalarının ardından tesisin hem bölge sporcuları hem de kullanıcılar için çok daha elverişli ve modern şartlara kavuşması hedefleniyor.