AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya genelinde sürdürülen çalışmaları ve yerel bazda yaşanan sorunları kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Elektrikten altyapıya, içme suyundan köy yerleşim yerlerine kadar pek çok konuya değinen Tavlı, yerel yönetimler ve kamu iş birliğiyle çözüme kavuşturulacak projeleri kamuoyuyla paylaştı.

ENERJİ YATIRIMLARINDA ALANYA'YA DEV BÜTÇE

Kırsal mahallelerde CK'nın çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Tavlı, 2026 yılında Antalya’ya ayrılan 6 milyar liralık bütçenin 2 milyar lirasının Dışişleri eski Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle Alanya’ya kazandırıldığını açıkladı. Bu ödeneğin 1 milyar 400 milyonluk kısmının sahada tamamlanan ve devam eden yatırımlara aktarıldığını belirten Tavlı, yıl sonuna kadar 2 milyarlık dev bütçenin tamamen yatırıma dönüştürüleceğini ifade etti. CK’nın periyodik ve planlı bir çalışma sistemiyle mahalleleri tarayarak kalıcı altyapı çözümleri ürettiğine dikkat çekti.

TEDBİR AMAÇLI ENERJİ KESİNTİLERİNE ASAT ÖNLEM ALMALI

Afet durumlarında, fırtınalı havalarda veya yangın riski gibi gerekçelerle elektriklerin kesilmesinin kırsal mahallelerde günlük yaşamı olumsuz etkilediğini vurgulayan Tavlı, su kuyularının elektrikli sondajlarla çalışması sebebiyle suların kesildiğine dikkat çekti. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına ASAT’ın acil durumlarda devreye girmek üzere su kuyularına jeneratör yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.

YEREL YÖNETİM VE KAMU İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Tarım arazilerindeki yapılar nedeniyle vatandaşların abone alamadığını ve bu konunun büyük bir mağduriyet yarattığını dile getiren Tavlı, çözümün son derece kolay olduğunu kaydetti. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen istişare toplantısında bu konuyu gündeme getirdiklerini belirten Tavlı, büyükşehir ve Alanya Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla bu sorunun çözülebileceğini, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile de konunun paylaşıldığını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR YASASI SONRASI KIRSALDAKİ YAPILAŞMA ENGELLERİ

Alanya’da köy yerleşim yerlerinin güncellenmesinin büyükşehir yasasından önce İl Genel Meclisi döneminde yapıldığını ve o dönem sadece 5-6 mahallede gerçekleştirildiğini hatırlatan Tavlı, bugün Alanya’nın 68 mahallesinden en az 60’ında köy yerleşim yeri eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Hiç köy yerleşim yeri bulunmayan mahallelerin dahi olduğuna dikkat çeken Tavlı, büyükşehir yasasının ardından kırsal mahallelerde ortaya çıkan bu yapılaşma engellerinin ve ruhsat problemlerinin, yerel yönetimlerin ortak revizyon çalışmalarıyla aşılabileceğini vurguladı.

MALİYETİ KAMU KURUMLARININ YARDIMIYLA EN AZA İNDİRECEĞİZ

Köy yerleşim yerleri çalışmalarının maliyetli bir süreç olduğunu bildiklerini ancak belediye kasasından harcama yapmadan da bu sorunun çözülebileceğini belirten Tavlı, yöre halkının ev yapacakları arsa veya mevcut yapıları köy yerleşim alanı içerisine alındığı takdirde bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Belediyeye külfet yüklemeden bu sürecin yürütülebileceğini, devlet kurumlarının her türlü desteği sağlayacağını belirten Tavlı, yerel yönetim ve kamu el ele verdiğinde Alanya'da çözülemeyecek hiçbir sorun kalmayacağını sözlerine ekledi. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi